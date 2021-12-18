За 3 роки існування премія Global Poker Awards набула популярності серед найяскравіших представників індустрії. Минулого року захід довелося скасувати через пандемію, але тепер організатори знову готові зібрати весь покерний бомонд.

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Премія афілійована з найбільшими статистичними ресурсами Global Poker Index і The Hendon Mob, а також зі знаменитою студією PokerGO, яка й транслюватиме вручення статуеток.

Останні 2 роки були важкими для всіх, хто перебуває у нашій галузі. Ми не можемо дочекатися, щоб знову пролити світло на талановитих людей у покері та успішні організації,

– зазначив президент GPI Ерік Деніс.

Організатори планують вручити нагороди у 20 номінаціях, де традиційно назвуть гравця року, найбільш незручного опонента та "ікону покеру". Процес голосування стартує найближчим часом, а імена переможців оголосять 18 лютого.