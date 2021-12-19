Покерный стример Альберт Солаль установил новый мировой рекорд Гиннесса

Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, Альберту Солалю понадобилось ровно 30 часов. Все это время французский стример безостановочно играл в покер в онлайне

Альберт Солаль работает покерным психологом, а также стримит свою игру на Twitch под псевдонимом "Coach_Mental_Poker". Он давно намеревался организовать покерный марафон в офлайне, но из-за пандемии решил переключиться на онлайн.

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Альберт Солаль сел играть 11 декабря в 16:00, а закончил 12 декабря в 22:00. Большая часть его 30-часового стрима есть в открытом доступе на Twitch. По словам рекордсмена, самыми тяжелыми были первые 6 часов, но каждый прием пищи давал ему необходимые силы и настроение продолжать. Также расстраивали хейтеры, которые пытались провоцировать и высмеивать француза в комментариях под трансляцией.

Стоит отметить, что рекордсмен все основательно продумал. Он заранее приготовил запас заварных супов, семечек, воды с лимоном и нашел добровольцев, которые находились вместе с ним и фиксировали время для установления рекорда.

Альберт Солаль / Фото grinderlabpoker.it

В ближайшие пару месяцев представители Книги рекордов Гиннесса сверят показания свидетелей и саму видеозапись, чтобы официально оформить все необходимые документы. Во время своего 30-часового стрима Альберт Солаль играл джекпот-турниры, рассматривал и анализировал раздачи, а также сумел выиграть один из МТТ-турниров.

Предыдущий рекорд по самой продолжительной сессии в онлайн-покере принадлежал Тому Маасвинкелу из Нидерландов. В 2019 году он играл без перерывов 24 часа.