Покерний заклад Canada's Playground Poker Club продовжує щедро насипати грошенят своїм клієнтам. Ми вже розповідали, як тут "луснув" рекордний для країни Бед Бід Джекпот. Цього разу сума трохи скромніша, але, повірте, також солідна.

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Власники клубу поклали на стіл близько 1.3 мільйона доларів, в перерахунку на американську валюту. Усе тому, що двоє гравців оформили Бед Бід Джекпот – рідкісний покерний кулер коли у роздачі сходяться найсильніші комбінації. Так от цього разу один зі спортсменів зібрав каре валетів, а його кривдник – стріт-флеш від 7 до J. Не питайте про ймовірність такого розкладу, але це направду – велика рідкість.



Бед Біт Джекпот / Фото Playground Poker Club

Озвучену суму розділили, насамперед, учасники столу, де відбулась ця покерна дивина. За правилами, близько 40% отримав той, кого переїхали. Власник каре валетів став багатшим на півмільйона доларів з хвостиком. Удвічі менше отримав покерист, який виграв банк завдяки другій за силою комбінації. Решту розділили гравці за щасливим столом. Не з порожніми кишенями залишились й зіваки з інших столів.