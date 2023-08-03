У популярному покер-румі канадського міста Квебек сталася роздача, завдяки якій розбагатіли одразу всі гравців, які брали у ній участь. За одним зі столів випав бед-біт джекпот – каре проти стріт-флешу.

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Подробиці, хто і скільки грошей отримав, не розголошуються. Рум Playground Poker Club поділився у своїх соцмережах фотографією всіх учасників роздачі та руку, яка дозволила їм розбагатіти. Загальний приз склав 2 590 185 канадських доларів.

Каре проти стріт-флеша / Фото PokerNews

На тьорні один із гравців отримав каре десяток, але рівером суперник спіймав стріт-флеш. У такі моменти навіть з каре покеристи не проти програти, адже у разі бед-біт джекпоту найбільшу суму призових отримує той гравець, який поступається сильнішій комбінації.

Це вже не вперше, коли бед-біт джекпот випадає у цьому покер-румі. У червні 2022 року в стінах Playground Poker Club відбулася схожа роздача, коли каре програло стріт-флешу. Тоді гравці розділили понад 1 600 000 доларів.