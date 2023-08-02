Ітан Яу – відомий покерний хайролер і блогер. У твіттері він поділився цікавою історією: півроку тому Дастин Ааб попросив у нього 450 000 доларів, а тепер відмовляється повертати гроші.

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Після перемоги у хайролерському турнірі WTP Ітан Яу вирішив інвестувати половину виграних коштів. До нього звернувся Дастін Ааб – бізнесмен і покерний любитель, який з'являвся на кеш-іграх Hustler Casino Live. Там він познайомився з багатьма гравцями – успішними покеристами.

Нік Ейрбол розповів у твіттері, що Дастін звертався й до нього зі схожою пропозицією, пропонувавши угоду, пов'язану з нерухомістю. За словами бізнесмена я неї можна було вигідно вкластися на суму 1 000 000 доларів.

Ейрбол відмовився, хоча Дастін Ааб не викликав підозри. Він вважався успішним інстаграм-інфлюенсером з мільйонною аудиторією підписників. Соцмережі були його рекламним майданчиком. Там він всіляко показував нібито розкішне життя, фотографуючись поруч із дорогими автівками та пачками грошей в руках. Однак після звинувачень Дастін Ааб видалив усі свої сторінки.

Як розповів Ітан, Дастін написав йому у твіттері та погрожував судовим позовом. Після цього покерист остаточно зневірився щодо своїх грошей, тому запропонував альтернативне рішення: "Rampage" викликав свого боржника на боксерський поєдинок. На цей бій лише одна умова: якщо Дастін перемагає, то Ітан скасує борг. Поки що на цю пропозицію Ааб ніяк не відреагував.