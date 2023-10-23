Серія Triton Poker славиться своїми величезними внесками та призовими. Цьогоріч організатори вирішили одразу розпочати змагання з "головної страви" – турніру The Special Triton Invitational.

Читайте також Неймар оговтується від страшної травми за покером: футболіст заніс 5-значний виграш

Вже завтра за столами у Монте-Карло зберуться найсильніші та найвідоміші покеристи світу. Особливість турніру за космічні 200 000 доларів у тому, що організатори запрошують гравців категорії VIP (багатих любителів та бізнесменів), а ті своєю чергою кличуть по одному професіоналу.

Таким чином формується дуже цікаве поле гравців. У перший день любителі змагаються між собою, а професіонали один з одним, потім всі покеристи об'єднуються. Вже відомі імена перших пар: Уебстер Лім запросив Майкла Аддамо, Боб Вулгаріс – Тіматі Адамса, Роб Янг – Джейсона Куна, Пол Фуа – Філа Айві, Річард Янг – Айзека Хекстона. З повним списком можна познайомитися на офіційному сайті Triton.

Наявність таких особистостей зі світу покеру в одному турнірі – це справжній подарунок для вболівальників. Традиційно найцікавіші моменти гри будуть транслюватися наживо. Серія Triton у Монте-Карло триватиме з 24 жовтня по 4 листопада.

Анонс серії у Монте-Карло: дивіться відео