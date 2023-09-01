Недешеві розваги Жерара Піке: відомий футболіст зіграв покерний турнір за 50 000 євро

У ці дні Барселона приймає престижний етап Європейського покерного туру. Учасником хайролерського турніру з бай-іном 50 000 євро став ексфутболіст збірної Іспанії Жерар Піке.

Коли востаннє етап EPT проводився у Барселоні, на фестиваль завітали багато зірок світового рівня. Але особливо відзначилися двоє футболістів Жерар Піке та Артуро Відаль, які у 2019 році виступали якраз за "Барселону".

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Гравці каталонського клубу зіграли турнір із бай-іном 25 000 євро. Всього було 70 учасників. Дивовижним чином обидва пробилися за фінальний стіл. Першим вилетів Відаль, який посів 5 місце, а ось Піке показав найкращий результат у покері серед усіх професійних спортсменів. Він хоч і програв фінальну битву за трофей, але отримав непогану надбавку до зарплати – 352 000 євро.

Цьогоріч Піке знову відвідав Барселону. Він сів грати турнір EPT із бай-іном 50 000 євро. У ньому хайролери зробили лише 28 входів, відповідно, й призових місць було не так багато. Проте іспанцю вдалося потрапити в ІТМ. За 6 місце він отримав 65 000 євро.

Жерар Піке вкотре доводить, що може скласти конкуренцію найсильнішим хайролерам світу. У цьому турнірі він обійшов багатьох відомих регулярів, таких як Девід Ян, Стів О'Двайєр, Томіті Адамс, Алехандро Лококо та Сем Графтон. Останній, до речі, прийшов на турнір у футболці "Барселони". А переможцем змагань став ізраїльтянин Том Орпаз, який оформив свій особистий рекорд призових – 442 440 євро.

Сем Графтон на турнірі EPT / Фото PokerNews