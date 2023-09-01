Недешевые развлечения Жерара Пике: известный футболист сыграл покерный турнир за 50 000 евро

В эти дни Барселона принимает престижный этап Европейского покерного тура. Участником хайроллерского турнира с бай-ином 50 000 евро стал экс-футболист сборной Испании Жерар Пике.

Когда этап EPT проводился в Барселоне в последний раз, фестиваль посетили многие звезды мирового уровня. Но особенно отличились двое футболистов Жерар Пике и Артуро Видаль, выступавшие в 2019 году как раз за "Барселону".

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Игроки каталонского клуба сыграли турнир с бай-ином 25 000 евро. Всего было 70 участников. Удивительным образом оба футболиста пробились за финальный стол. Первым вылетел Видаль, занявший 5 место, а вот Пике показал лучший результат в покере среди всех профессиональных спортсменов. Он проиграл финальную битву за трофей, но получил неплохую надбавку к зарплате в размере 352 000 евро.

В этом году Жерар Пике снова посетил Барселону. На этот раз он сел играть турнир EPT с бай-ином 50 000 евро. Хайроллеры сделали 28 входов, соответственно, и призовых мест было не так много. Тем не менее футболисту удалось пройти в IТМ. За 6 место он получил 65 000 евро.

Жерар Пике в очередной раз доказывает, что может конкурировать с сильнейшими хайроллерами мира. В этом турнире он обошел многих известных регуляров, таких как Дэвид Ян, Стив О'Двайер, Томити Адамс, Алехандро Лококо и Сэм Графтон. Последний, кстати, пришел на турнир в футболке "Барселоны". А победителем сражений стал израильтянин Том Орпаз, оформивший личный рекорд призовых – 442 440 евро.

Сэм Графтон на турнире EPT / Фото PokerNews