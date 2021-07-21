Гравця знайшли мертвим у його будинку і, за попередньої інформацією, він помер у сні. Своє співчуття родині і близьким одразу висловили чимало відомих покеристів, заодно сказавши багато приємного про Флека.

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Зокрема, Філ Хельмут назвав гру Лейна феноменальною, а його самого – безстрашним, а Даніель Негреану запевнив, що завжди пам’ятатиме колегу:

Я завжди буду берегти усі шалені спогади про нього. Знаючи Лейна, я думаю йому б хотілося, щоб ми всі святкували його життя і разом сміялися над старими добрими днями.

Свої перші кроки у покері Лейн робив як дилер у невеличких казино. Згодом він перебрався до Лас-Вегаса, де й розпочав кар’єру професійного покериста. У 90-х Лейн вже був справжньої зіркою гри. Перший із шести своїх браслетів WSOP він виграв у 1999 році. Це був турнір з Лімітного Холдему, а перемога принесла Флеку 224 тисяч доларів.

Останній же для себе трофей Світової серії Лейн здобув у 2008 році в змаганнях із Пот-Ліміт Омахи, отримавши найбільший виграш у кар’єрі – 577 тисяч доларів. Усього ж покерні турніри принесли Флеку за життя понад 5 млн доларів призових.