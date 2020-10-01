Найуспішніший український покерист представлятиме PokerMatch у всьому світі.

Топ-покерист України Євген Качалов, на рахунку якого понад 9 мільйонів доларів призових за кар’єру, продовжив контракт із компанією PokerMatch! Качалов продовжить плідно співпрацювати з покер-румом, і, звичайно ж, ви зможете зустріти його за онлайн-столами.

Читайте також: Супертурнір на мільйон за 1 гривню до Дня захисника України!

Декілька разів на місяць Євген влаштовує челендж для гравців PokerMatch за кеш-столами та бере участь у великих турнірних серіях, що проводить рум.

Окрім того, Євген робить багато у справі популяризації спортивного покеру в Україні як амбасадор PokerMatch.



Євген Качалов із батьком Олександром / фото: PokerMatch

Після підписання нового контракту Женя дав велике інтерв'ю, у якому розповів про свої емоції від співпраці з командою найбільшого українського покер-руму та про плани на майбутнє. Як складаються баталії за столами PokerMatch, чим займається покерист на карантині, з чого почати свій шлях у покері новачкам — про це та багато іншого Качалов розказав у інтерв’ю.

Разом з Євгеном із журналістом поспілкувався і його батько Олександр, який розказав цікаві деталі про перші кроки сина у покері та дав поради батькам молодих гравців, як виростити чемпіона.

Реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і грайте з Євгеном Качаловим!

Візьміть гру з собою, завантаживши зручний додаток PokerMatch в App Store!