PokerMatch оголосив команду Майстрів для битви на Кубку України
Джерело:PokerMatch
Змагання на Кубку України з онлайн-покеру набувають додаткової інтриги. PokerMatch назвав імена Майстрів із різних міст, за вибивання яких буде надаватися додаткова нагорода.
Зовсім скоро на PokerMatch стартує грандіозний Кубок України з онлайн-покеру. Кожен отримає шанс здобути нагороду найбільших міст, тому суперництво обіцяє бути захоплюючим.
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На старт змагань також вийдуть покерні Майстри. Це 12 досвідчених і успішних спортсменів, які будуть боротися за трофеї свого міста в турнірах із Холдему. Ті, кому вдасться їх вибити з турніру, отримають на свій рахунок 1 000 турнірних гривень. Причому нагорода нараховується за кожен вхід та вибивання цього гравця.
До топ-списку PokerMatch потрапили такі Майстри:
- Майстер Одеси: Андрій avataaar1 Грільберг
- Майстер Дніпра: Влад roofbuilder Стаховський
- Майстер Чернігова: Микола kostenberg Костирко
- Майстриня Тернополя: Іванна ivannessaa Соя
- Майстер Запоріжжя: Олександр chistiy Чистяков
- Майстер Харкова: Андрій ciydedonovan Момот
- Майстер Луганська: Роман volanpoker Уланов
- Майстер Рівного: Максим nollik Клопоток
- Майстер Херсона: Олександр ava Лисенко
- Майстер Луцька: Михайло xxxtopregxxx Гутий
- Майстер Чернівців: Василь ztv69 Забродський
- Майстер Києва: Річард neumanriel Нойман
Повний розклад Кубку України з онлайн-покеру за участю Майстрів та інші подробиці серії – на офіційному сайті PokerMatch.