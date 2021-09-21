PokerMatch оголосив команду Майстрів для битви на Кубку України

Змагання на Кубку України з онлайн-покеру набувають додаткової інтриги. PokerMatch назвав імена Майстрів із різних міст, за вибивання яких буде надаватися додаткова нагорода.

Зовсім скоро на PokerMatch стартує грандіозний Кубок України з онлайн-покеру. Кожен отримає шанс здобути нагороду найбільших міст, тому суперництво обіцяє бути захоплюючим.

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На старт змагань також вийдуть покерні Майстри. Це 12 досвідчених і успішних спортсменів, які будуть боротися за трофеї свого міста в турнірах із Холдему. Ті, кому вдасться їх вибити з турніру, отримають на свій рахунок 1 000 турнірних гривень. Причому нагорода нараховується за кожен вхід та вибивання цього гравця.

До топ-списку PokerMatch потрапили такі Майстри:

Майстер Одеси: Андрій avataaar1 Грільберг

Майстер Дніпра: Влад roofbuilder Стаховський

Майстер Чернігова: Микола kostenberg Костирко

Майстриня Тернополя: Іванна ivannessaa Соя

Майстер Запоріжжя: Олександр chistiy Чистяков

Майстер Харкова: Андрій ciydedonovan Момот

Майстер Луганська: Роман volanpoker Уланов

Майстер Рівного: Максим nollik Клопоток

Майстер Херсона: Олександр ava Лисенко

Майстер Луцька: Михайло xxxtopregxxx Гутий

Майстер Чернівців: Василь ztv69 Забродський

Майстер Києва: Річард neumanriel Нойман

Повний розклад Кубку України з онлайн-покеру за участю Майстрів та інші подробиці серії – на офіційному сайті PokerMatch.