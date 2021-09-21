PokerMatch оголосив команду Майстрів для битви на Кубку України

21 вересня 2021 , 18:41
Читать новость на русском

Джерело:

PokerMatch

Змагання на Кубку України з онлайн-покеру набувають додаткової інтриги. PokerMatch назвав імена Майстрів із різних міст, за вибивання яких буде надаватися додаткова нагорода.

Зовсім скоро на PokerMatch стартує грандіозний Кубок України з онлайн-покеру. Кожен отримає шанс здобути нагороду найбільших міст, тому суперництво обіцяє бути захоплюючим.

Цікаво Манімейкер на мінімалках: литовець перетворив 220 баксів на 210 тисяч

На старт змагань також вийдуть покерні Майстри. Це 12 досвідчених і успішних спортсменів, які будуть боротися за трофеї свого міста в турнірах із Холдему. Ті, кому вдасться їх вибити з турніру, отримають на свій рахунок 1 000 турнірних гривень. Причому нагорода нараховується за кожен вхід та вибивання цього гравця.

До топ-списку PokerMatch потрапили такі Майстри:

  • Майстер Одеси: Андрій avataaar1 Грільберг
  • Майстер Дніпра: Влад roofbuilder Стаховський
  • Майстер Чернігова: Микола kostenberg Костирко
  • Майстриня Тернополя: Іванна ivannessaa Соя
  • Майстер Запоріжжя: Олександр chistiy Чистяков
  • Майстер Харкова: Андрій ciydedonovan Момот
  • Майстер Луганська: Роман volanpoker Уланов
  • Майстер Рівного: Максим nollik Клопоток
  • Майстер Херсона: Олександр ava Лисенко
  • Майстер Луцька: Михайло xxxtopregxxx Гутий
  • Майстер Чернівців: Василь ztv69 Забродський
  • Майстер Києва: Річард neumanriel Нойман

Повний розклад Кубку України з онлайн-покеру за участю Майстрів та інші подробиці серії – на офіційному сайті PokerMatch.

Автор: Руслан Левицький