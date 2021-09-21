На шляху до трофею литовцю довелось витримати виснажливий марафон фінального дня, який затягнувся на 13 годин. Покеристи грали вкрай виважено, адже призовий фонд сягнув аж 1 370 800 доларів.

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Розв’язки довелось би чекати і ще довше, якби не божевільна роздача за фінальним столом. Одразу 5 гравцям роздали кишенькові пари, а двоє спортсменів відправили на префлопі у пас ручні десятки. Майбутній чемпіон Нанартавічюс із A-A, звісно, здаватись не поспішав і легко упорався із К-К та 4-4.

Зрештою, в 3-max покеристи уклали угоду, залишивши на догравання 24 тисяч доларів і титул чемпіона Warm-Up MILLIONS. А вершки – 210 тисяч доларів – дістались сателітчику Мантасу Нанартавічюсу. До цього тріумфу литовець оформляв лише один ITM в офлайн-покері – скромні 312 доларів.