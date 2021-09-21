PokerMatch объявил команду Мастеров для битвы на Кубке Украины

Сражения на Кубке Украины по онлайн-покеру приобретают дополнительную интригу. PokerMatch назвал имена Мастеров из разных городов, за выбивание которых полагается дополнительная награда.

Очень скоро на PokerMatch стартует грандиозный Кубок Украины по онлайн-покеру. Каждый получит шанс забрать награду крупнейших городов, поэтому сражение обещает быть напряженным.

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На старт соревнований также выйдут покерные Мастера. Это 12 опытных и успешных спортсменов, которые будут бороться за трофеи своего города в турнирах по Холдему. Те, кому удастся выбить их из турнира, получат на свой счет 1 000 турнирных гривен. Причём награда положена за каждый вход и выбивание экспертного игрока.

В топ-список PokerMatch попали следующие Мастера:

Мастер Одессы: Андрей avataaar1 Грильберг

Мастер Днепра: Влад roofbuilder Стаховский

Мастер Чернигова: Николай kostenberg Костырко

Мастерица Тернополя: Иванна ivannessaa Соя

Мастер Запорожья: Александр chistiy Чистяков

Мастер Харькова: Андрей ciydedonovan Момот

Мастер Луганска: Роман volanpoker Уланов

Мастер Ровно: Максим nollik Клопоток

Мастер Херсона: Александр ava Лысенко

Мастер Луцка: Михаил xxxtopregxxx Гутый

Мастер Черновцов: Василий ztv69 Забродский

Мастер Киева: Ричард neumanriel Нойман

Полное расписание Кубка Украины по онлайн-покеру с участием Мастеров и другие подробности серии на официальном сайте PokerMatch.