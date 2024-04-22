Американку Марію Хо небезпідставно називають однією із найбільш досвідчених гравчинь на Світовій серії покеру. Покеристка, яка виграла майже 5,3 млн доларів призових за кар’єру, свій перший ІТМ на WSOP оформила ще у 2005 році. Відтак менш досвідченим гравцям, які вирушають до Лас-Вегаса цьогоріч, не завадить прислухатись до порад Марії Хо.

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Невиспаний покерист – легка мішень

На активних гріндерів на WSOP чекає 12-годинний робочий день, а фестиваль триватиме майже два місяці. І не зважайте на те, що ви переважно сидітимете в кріслі. Гра неймовірно виснажує не лише психологічно, а й фізично. Тому не буде зайвим підготувати власний організм до цього покерного марафону. Тривалий здоровий сон не лише допоможе вам добре почуватись, а й отримати перевагу над більш втомленими суперниками. Це настільки важливо, наголошує Марія Хо, що заради сну можна навіть пожертвувати спізненням на турнір. Згодом усе надолужите.



Марія Хо / Facebook покеристки

Залип у смартфон – втратив стек

Якщо вже дістались на Світову серію і внесли чималі кошти за участь у турнірі, знайдіть у собі сили відкласти смартфон, чи інший ґаджет під час гри. Ці маленькі електронні "помічники" неймовірно відволікають і можуть коштувати вам не лише фішок, але й участі в турнірі. Гравець, який залипає у смартфоні, опускає важливі деталі, як то роздачі, у яких не бере участі, чи збір нотсів на суперників. Краще вже поставити собі в навушниках фоново улюблений плейлист і не ловити ґав на роботі.



Марія Хо / Фото Poker.org

Ситий покерист – непереможний покерист

Ще один важливий аспект, який допоможе тримати себе в ігровому тонусі, – харчування. Впродовж виснажливих баталій на WSOP потрібно зробити акцент на високоенергетичних продуктах, які забезпечать ситість на тривалий період часу. Це можуть бути снеки з високим вмістом білка, калорійний батончик, чи горіхи. Марія Хо, скажімо, дотримується дієти з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом білка, яка базується на макроелементах. Це дозволяє покеристці використати обідню перерву не на поглинання їжі, а на ментальний відпочинок, скажімо, на медитацію.

Турнір із особливою аурою

Марія Хо, як і більшість респондентів, яких питали про найбільш улюблений турнірі на WSOP, Америки не відкрила. Покеристка, звісно ж, обрала Main Event з бай-іном 10 000 доларів і мільйонами доларів призових для чемпіона. За спиною Марії 11 виступів у Головній події, а найбільш пам’ятним виявився 2007 рік, коли американка останньою із жінок зійшла із дистанції і посіла 38-ме місце, яке принесло їй 237 865 доларів призових. Попри колосальний досвід, додає Марія, цей турнір завжди викликає у неї особливі емоції, а ціна кожної фішки тут вища, ніж у будь-якому іншому турнірі.



Марія Хо на WSOP 2007 / Фотот Cardplayer

Покер навпомацки

Ще один епізод на WSOP, який Марія Хо не могла залишити поза увагою, гра за одним столом із незрячим покеристом. Регламентом, нагадаємо, дозволено, щоб таким особливим гравцям допомагала людина, яка пошепки озвучує карту, а усі рішення приймає той, хто сидить за столом. Це вкотре доводить, що покер – це гра, в якій всі у рівних умовах, незалежно від віку, статі, чи різних фізіологічних особливостей. Цей епізод дуже вразив покеристку, адже незрячий, до того ж, демонстрував неймовірно круту гру, хоч і не мав змоги "читати" опонентів. Отже покер – це гра, яка об’єднує всіх і під силу кожному, резюмує Марія Хо.

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Крістен Фоксен, яка неодноразово перемагала у номінації "Найкраща турнірна кравчиня року", поділилася рецептами свого успіху. Зокрема, важливу роль у професії американки посідає заняття спортом.