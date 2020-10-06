Закони у різних американських штатах часто бувають, скажімо так, специфічними. В інтернеті не складно знайти цілі підбірки найоригінальніших законів. Не оминає ця тенденція ігрову індустрію.

З одним із таких законів зіштовхнулися покеристи, що вирішили взяти участь у турнірі популярної серії Midway Poker Tour, що відбувався у Чикаго. Вхід туди коштував 1100 доларів і змагання зібрали 226 входів, що досить багато, заважаючи на пандемію. 31 з них потрапили у призи і тут зіштовхнулися із сюрпризом.

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За законом штату Іллінойс, призери покерного турніру можуть отримати готівкою лише на 500 доларів більше ніж бай-ін, тобто у цьому конкретному випадку 1600 доларів. Зважаючи на те, що навіть мінімальна виплата на цьому турнірі складала 2300 доларів, організаторам довелося щось вигадувати. Тож вони вирішили покрити різницю … сріблом. Покеристи отримували монети та злитки із цього дорогоцінного металу.

Зважаючи на те, що менеджери змагань забули попередити більшість учасників про цей нюанс, їм довелося зіштовхнутися зі серйозною критикою від гравців. Більше того, згодом виявилося, що організатори купили срібло за ціною вищою від ринкової. Відповідно, продаючи його, покеристи отримували менше грошей ніж обіцяна їм сума призових.

До честі організаторів, вони обіцяли відшкодувати різницю усім гравцям, які покажуть квитанцію про продаж срібла і запевняють, що самі не заробили на цьому турнірі ні копійки.