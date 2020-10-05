Зірковий німецький покерист Федор Хольц тричі за день зупинився за крок від чемпіонства у турнірах.

Спершу він програв хедз-ап змагання High Rollers Blade Opener Амічару Бареру і заробив 50,5 тисяч доларів. Чемпіон отримав 85,3 тисячі доларів. Далі в іншому турнірі товстосумів Хольца переміг Хуан Домінгем. Федір став багатшим на 48,5 тисяч "баксів", Домінгес — на 65 тисяч американської валюти.

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Врешті Хольц став раннер-апом ще й турніру Bounty King, за що отримав майже 27 тисяч доларів. Чемпіон Сагар Чоудхурі заробив 56 тисяч "зелених".

Понад 126 тисяч доларів призових неабияк підсолодили Федору гіркоту трьох невдач за крок від чемпіонства.

Відзначимо, що Хольц є одним із найкращих покеристів сучасності. В рідній Німеччині він беззаперечний номер один. За свою блискучу кар’єру Федор заробив уже 32,5 мільйони доларів призових у живих турнірах. Це восьмий найкращий показник в історії гри.