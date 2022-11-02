Покеристи оригінально відсвяткували Геловін: чий образ став найкращим цього року

Традиційно на Геловін вбираються у різні костюми та змагаються в оригінальності своїх персонажів. Серед покеристів цього разу виділився Кевін Мартін, який зробив цілу пародію на найбільш скандальну роздачу року.

Покеристи люблять весело проводити час та тішити публіку яскравими образами на Геловін. Багато з них охоче ділилися своїми фото у соцмережах і цьогоріч.

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Дівчата традиційно поставилися до справи дуже серйозно. Мелісса Шуберт приміряла образ Круелли Де Віль – головної лиходійки мультфільму "101 далматинець", а Сара Андервуд для свого образу влаштувала цілу фотосесію.

Мелісса Шуберт / Фото з інстаграму melissaschubert

Сара Андервуд / Фото з інстаграму saraunderwood

Професійна покеристка Лів Боері вразила фанатів відвертою червоною сукнею з глибокими вирізами.

Джулія Ханна Корнеліус поділилася позитивним фото одного з турнірів, де всі учасники ґрунтовно підготувалися до Геловіна.

А ось Філ Хельмут, схоже, цього року не підготувався, але вкотре вирішив нагадати всьому світу про свою геніальність, виклавши архівні фото, де він в різних образах з'являвся на турнірах Світової серії покеру.

Фараз Джака готувався до другого дня турніру в онлайні, тому встиг лише змайструвати з гарбуза важливу деталь для кожного будинку. Зізнався – усе робив своїми руками.

Гаррет Адельштейн, який досі залишається в епіцентрі скандалу через ситуацію з Роббі Лью, додав сімейне фото зі своєю дружиною та повідомив, що незабаром у їх родині поповнення.

Ну і найяскравіший твіт цього року на Геловін додав канадський покерист Кевін Мартін. Вони з дружиною створили цілу пародію на ту саму роздачу між Адельштейном і Лью, додавши пікантності образу Роббі.