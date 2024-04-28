Харків’янка виграла перший титул в році: Вікторія Лівшиц вдало інвестувала 5 100 доларів

Американська покеристка українського походження продовжує запалювати у своєму найбільш успішному сезоні. Від початку року Вікторія Лівшиц виграла уже понад півмільйона доларів призових.

Вікторія Лівшиц, схоже вирішила не відкладати до наступного року справу із накопиченням двох мільйонів доларів призових за кар’єру. Американка, яка народилась у Харкові, здобула свій перший трофей в сезоні і оформила уже понад півмільйона доларів призових за чотири перші місяці року.

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В турнірі серії Texas Poker Open High Roller за 5 100 доларів зареєструвалось лише 13 гравців, але склад учасників виявився відповідним. Скажімо, у хедз-апі Вікторія Лівшиц зійшлась із Майклом Вангом, який за кар’єру виграв майже 6 мільйонів доларів призових і входить до топ-21 найуспішніших покеристів зі штату Невада. Ванг розпочав битву один-на-один у статусі лідера, але Лівшиц вдалось подвоїтись із тріпсом проти незакритого фолеш-дро суперника. А от у вирішальній роздачі харків’янці усміхнулась фортуна – вона побила домінацію із Q-9 проти Q-J. На флопі прийшла дев’ятка.



Вікторія Лівшиц / Фото PokerGO

Перемогу Вікторії Лівшиц організатори оцінили у 45 500 доларів. Загальна сума призових жінки за кар’єру уже сягнула 1 723 534 баксів, і у неї є всі шанси оформити круглу цифру ще до кінця цього року.