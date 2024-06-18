Валети підвели: українець став жертвою кулера, але виграв понад мільйон

Владислав Погрібний зіграв за фінальним столом крутого покерного турніру в чеському Розвадові. Завдяки високому п’ятому місцю, українець, окрім призових, отримав квиток на Головну подію WSOPE.

Перетворити 350 євро у солідну шестизначну суму – таку нагоду отримали учасники турніру Wolf Millionaire Main Event, який відбувся у чеському Розвадові. Виклик гарантії у мільйон євро кинули понад тисячу покеристів, а кілополяна сягнула аж 3 257 входів. Не бракувало у турнірній сітці й українців, а один з наших навіть дістався фінального столу.

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Владислав Погрібний вдало стартував на фіналці, вибивши двох суперників, утім став жертвою кулера і склав зброю на п’ятому місці. Кишенькові валети українця напоролись на "ковбоїв" Муси Авади, який завдяки цьому банку, заклав фундамент своєї майбутньої перемоги.



Чемпіон турніру Муса Авад / Фото Eurorounders

Погрібний отримав солідну виплату у 30 900 євро (1.34 мільйона гривень) і, як приємний бонус, квиток на Головну подію WSOP Europe з бай-іном 10 350 євро, яка відбудеться у Розвадові на початку жовтня. Зіграє там і чемпіон Wolf Millionaire Main Event Муса Авад. Румун, до слова, став багатшим на 143 000 євро.

Український покерист знову за фіналкою WSOP

Руслан Назаренко став другим нашим покеристом, якому вдалося потрапити за фінальний стіл WSOP-2024, що триває у Лас-Вегасі. Наш покерист відзначився у турнірі з Омахи.