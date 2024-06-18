Валеты подвели: украинец стал жертвой кулера, но выиграл больше миллиона

Владислав Погрибный сыграл за финальным столом крутого покерного турнира в чешском Розвадове. Благодаря высокому пятому месту, украинец, кроме призовых, получил билет на Главное событие WSOPE.

Превратить 350 евро в солидную шестизначную сумму – такую возможность получили участники турнира Wolf Millionaire Main Event, который состоялся в чешском Розвадове. Вызов гарантии в миллион евро бросили более тысячи покеристов, а килополяна достигла аж 3 257 входов. Хватало в турнирной сетке и украинцев, а один из наших даже добрался до финального стола.

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Владислав Погрибный удачно стартовал на финалке, выбив двух соперников, впрочем стал жертвой кулера и сложил оружие на пятом месте. Карманные валеты украинца напоролись на "ковбоев" Мусы Авады, который благодаря этому банку, заложил фундамент своей будущей победы.



Чемпион турнира Муса Авад / Фото Eurorounders

Погрибный получил солидную выплату в 30 900 евро (1.34 миллиона гривен) и, как приятный бонус, билет на Главное событие WSOP Europe с бай-ином 10 350 евро, которое состоится в Розвадове в начале октября. Сыграет там и чемпион Wolf Millionaire Main Event Муса Авад. Румын, к слову, стал богаче на 143 000 евро.

Украинский покерист снова за финалкой WSOP

Руслан Назаренко стал вторым нашим покеристом, которому удалось попасть за финальный стол WSOP-2024, который проходит в Лас-Вегасе. Наш покерист отличился в турнире по Омахе.