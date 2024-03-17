У покерному клубі Lodge Card Club, співвласником якого є відомий покерист Даг Полк, не вщухають кеш-баталії на високих лімітах. Чергова сесія запам’яталась однією із найдовших роздач в історії покеру.

До теми Покерний блогер обчистив професіонала на понад 200 тисяч доларів в одній роздачі - відео

До своєрідного рекорду був причетний, насамперед, Нік Ейрбол. Американець проти двох опонентів завів на дошку непоказні 4-2 черви, але отримав непогані "дрова" на тьорні – стріт та флеш дро. 5-6-К-7, вочевидь, значно більше підійшли гравцю із ніком "Тесла", який зібрав натсовий стріт із 8-9о. Серед опонентів фаворита опинився ще й "Стеч" із 4-3s, який на свою біду також отримав стріт, але нижній.

Відео з мережі X Lodge Card Club:

Зрештою, перед рівером – трійкою – яка закрила стріт і для Ейрбола, у банку було вже 353 225 баксів. "Тесла" із непереможною рукою поставив ще 125 000 доларів і відправив суперника у тривалі роздуми. Ейрбол думав над рішенням майже 20 хвилин, допоки втомлені покеристи не покликали Дага Полка. Рефері вдався до зворотного відліку, а коли час збіг, карти Ейрбола автоматично відправились у пас. В такий спосіб американець зекономив 125 000 доларів.