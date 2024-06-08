Грає в покер вдома в компанії зірки NBA: сенсаційна перемога аматора на WSOP

Брент Харт, для якого картярська гра не більше ніж хобі, виграв один найважчих турнірів Світової серії. Американець приміряв свій перший золотий браслет.

Івент №16 на цьогорічній WSOP зібрав солідну компанію майстрів Холдему, загалом аж 823 учасника, кожен з яких ризикнув сумою у 5000 доларів. Ми уже розповідали, як цей турнір епічно покинув власник 10 браслетів Ерік Сайдел. Звісно, не бракувало тут і аматорів.

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Серед них Брент Харт – американець, який хоч і грає в покер уже 15 років, видатними результатами не відзначався. До того як приїхав на WSOP 2024, мав за спиною лише 860К доларів призових. Форму аматор підтримує, зазвичай, вдома під час посиденьок із друзями. До слова, на хомку до Харта частенько забігає Тайрон Лью – триразовий чемпіон NBA. Тепер Брент може похизуватись і ще одним досягненням – він чемпіон Світової серії покеру.

Тут зібрались дуже сильні гравці. За кожним столом я просив дати мені зайву хвилинку для прийняття рішення. Круто, що кожного дня мені вдавалось вивчити щось нове про цю гру. Я пограв проти досвідчених суперників і щось почерпнув від кожного. Сьогодні нарешті настав мій день,

- розповів Брент Харт після закінчення турніру.



Брент Харт / Фото PokerNews

Перемога принесла аматору ще й рекордні призові в кар’єрі – 660 284 долари. Виграш крутих призових і здобуття першого браслету WSOP відсвяткує із сім’єю, яка похапцем пакує валізи до Лас-Вегаса.

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