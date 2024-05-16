Головне участь, а не перемога: "прокляття" малайзійського покериста

Кіат Лі 23 рази потрапляв у призи на серії хайролерів Triton Poker, але не здобув жодної перемоги. На етапі в Чорногорії малайзієць був максимально близьким до того, щоб зняти своєрідне прокляття.

На серії Triton Poker у Чорногорії завершився третій за ліком турнір – івент із Безлімітного Холдему з бай-іном 30 000 доларів. Чемпіон отримав понад мільйон доларів призових.

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Один із топових азійських хайролерів Кіат Лі регулярно виступає на цій серії і оформив свій уже 23 ІТМ, тільки от із титулами на "тритоні" наразі не складається. Лі був чип-лідером наприкінці першого дня і очолював чип-каунт, коли стартувала фіналка. Утім, оступився у хедз-апі.



Чемпіон турніру Triton Poker Майк Вотсон / Фото Triton

На початку битви один-на-один малайзієць мав утричі більше фішок за Майка Вотсона, але маститий канадець миттю встановив статус кво, вигравши виставлення із A-3 проти Q-2. Згодом Вотсон переїхав топ-пару суперника, реалізувавши двостороннє стріт-дро. Канадець отримав 1 023 000 доларів призових, а невдаха "тритонів" задовольнився виплатою у 691 000 баксів.