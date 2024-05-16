Главное участие, а не победа: "проклятие" малазийского покериста

Киат Ли 23 раза попадал в призы на серии хайроллеров Triton Poker, но не одержал ни одной победы. На этапе в Черногории малазиец был максимально близок к тому, чтобы снять своеобразное проклятие.

На серии Triton Poker в Черногории завершился третий по счету турнир – ивент по Безлимитному Холдему с бай-ином 30 000 долларов. Чемпион получил более миллиона долларов призовых.

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Один из топовых азиатских хайроллеров Киат Ли регулярно выступает на этой серии и оформил свой уже 23 ІТМ, только вот с титулами на "тритоне" пока не складывается. Ли был чип-лидером в конце первого дня и возглавлял чип-каунт, когда стартовала финалка. Впрочем, оступился в хедз-апе.



Чемпион турнира Triton Poker Майк Уотсон / Фото Triton

В начале битвы один-на-один малазиец имел втрое больше фишек, чем Майк Уотсон, но маститый канадец мгновенно установил статус кво, выиграв выставление с A-3 против Q-2. Впоследствии Уотсон переехал топ-пару соперника, реализовав двустороннее стрит-дро. Канадец получил 1 023 000 долларов призовых, а неудачник "тритонов" довольствовался выплатой в 691 000 баксов.