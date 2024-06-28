Уболівали, як за Мессі: аргентинець став доларовим мільйонером на WSOP

Франко Спітале виграв один із найбільш масових турнірів на цьогорічній Світовій серії покеру. Івент зібрав майже 11 тисяч учасників.

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За фінальним столом у аргентинця була найгучніша група підтримки. Кілька десятків уболівальників настільки жваво топили за Спітале, що здавалось, ніби це фінал чемпіонату світу за участю збірної Аргентини. Покерний Мессі, зрештою, не підвів.

Відео з Youtube-каналу PokerNews

Перегравши у хедз-апі Джастіна Кері (1 001 169 доларів призових), Франо Спітале не лише оформив свій бест-кеш у кар’єрі, але й здобув свій перший золотий браслет. Здобуття трофею присвятив своїй донці Еммі. Після того як добряче відсвяткує і відіспиться, аргентинець націлений добре виступити й у Головній події, яка стартує 3-го липня.

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Один з найуспішніших та найпопулярніших покеристів в історії зняв прокляття, що довгі роки висіло над ним на Світовій серії покеру. Канадець виграв один із найбільш престижних турнірів фестивалю.