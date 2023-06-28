Українські прихильники покеру уважно стежили за черговим фінальним столом Super Millions – хайролерського онлайн-турніру з бай-іном 10 300 доларів. Усе через те, що за фіналкою змагався представник України Андрій Держипільський.

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На жаль, українцю не вдалося побити свій особистий рекорд у турнірах Super Millions. За фінальним столом Держипільський грав двічі – у лютому та липні минулого року. Обидва рази посів 4 місце. Цього разу Андрій фінішував на 6 місці, отримавши 66 910 доларів призових.

Спочатку український покерист програв важливе виставлення з АQ проти А9 Арсенія Малінова, а згодом виставився на весь стек з АТs проти ТТ Джошуа Маккаллі. Переможцем турніру став невідомий гравець "P1ppin", який виступає під прапором Кіпру. Він був чип-лідером фінального столу, утримавши перевагу до кінця.

Новачок не тільки вперше взяв участь у Super Millions, а й взагалі зареєструвався у покер-румі у день турніру. Це був його перший ITM, що приніс загадковому гравцеві одразу 230 340 доларів призових.