Рекордний стрим стартував 1 грудня о 13:00 за тихоокеанським часом і завершився приблизно в той же час наступного дня. Покеристи грали на блайндах 100/200 доларів із мінімальним бай-іном 100 000 доларів.

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Усього було зіграно 886 роздач, які розіграли 15 гравців. У коментаторській кабінці побувало троє коментаторів, а гру обслуговувало 4 дилери. Найкращий результат отримав Чарльз, який виграв 689 000 доларів, а найгірше сесія склалася для Сантоша Суварни. Він програв 1 140 000 доларів.

За трансляцією стежили понад 20 000 глядачів у години пік і понад 11 000 на фінішній прямій. Фанати покеру чекали повернення популярного хайролера Алана Кітінга, який знову влаштував шоу, поставивши 4-бет із К-2s і підтримав олл-ін Ніка Ейрболла з тузами. Банк понад 397 000 доларів справедливо відправився до рук фаворита.

Не щастило під час гри індійському бізнесмену Сантошу Суварні. Проти того ж таки Ейрболла йому роздали королі в тузи, і вони виставилися за рекордний банк цього стриму 623 000 доларів. Також Суварна програв чималеньку суму Алану Кітінгу.



