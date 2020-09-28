У найбільшому українському румі PokerMatch завершилися перші турніри серії Boom-Boom PKO. Сотні гравців уже збільшили свої банкроли, а десять чемпіонів, крім солідних призових, отримають пам'ятні медалі!

Перші дні осінньої серії Boom-Boom PKO з гарантією більш ніж 13 000 000 гривень видалися дуже вдалими. Між гравцями, які зробили близько 8 тисяч входів, було розіграно майже 2 мільйони гривень, а найбільший приз перевищив позначку у 106 тисяч гривень!

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Найпопулярнішою подією став welcome-івент із бай-іном 5 гривень, який привернув увагу багатьох покеристів і зібрав аж 6701 вхід. За підсумками змагання найкращим виявився спортсмен із ніком yara118. Він заробив 3755 гривень, а значить, примножив свій внесок у 750 разів!

Також чудовими виступами можуть похвалитися відомі гравці Стас "shrekpoker91" Галатенко та стрімер PokerMatch Ігор "netigor". Ці гуру Китайського покеру виграли по одному турніру з цієї прекрасної дисципліни, а також засвітилися в зоні виплат інших івентів.

Без призів не залишилися і прекрасні амбасадори PokerMatch Ольга Єрмольчева та Альона Мироненко, а стрімер Степан "solianyk" проявив неабияку волю до перемоги і оформив одразу 4 ІТМ!

Рекорд за кількістю призових дістався Юрієві "mack_laud" Третьякову, який розгромив суперників у недільному івенті з Холдему. Разом із баунті його приз склав 106 838 гривень!

Цей тиждень запропонує любителям нокаутів боротьбу у 21 турнірі з різних видів покеру, а також безліч вигідних сателітів та акцію Boom-Boom Турніроманія. За її підсумками 20 найкращих нокаутерів розділять між собою додатковий приз у розмірі 200 000 гривень!

Список усіх чемпіонів стартового вікенду можна побачити тут.

Повний розклад, а також список акцій осінньої серії можна дізнатися на офіційній сторінці покер-руму.

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