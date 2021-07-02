Першим чемпіоном WSOP Online 2021 став американець

Хосе Нобоа став чемпіоном турніру Big 500 Kick-off. Гравець з ніком "Deposit" заробив 105 тисяч доларів.

Бай-ін у змагання коштував 500 баксів. Нобоа переміг поле з майже 1300 входів.

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Зокрема, відзначимо, що участь в турнірі взяли такі велетні гри як Філ Хельмут і Даніель Негреану. Американець отримав 862 долари, а канадець до призів не досидів.

У фінальному хедз-апі Хосе Нобоа здолав спротив Крістофера Базіля. Раннер-ап заробив 65 тисяч "зелених". Для Нобоа виграні 105 тисяч баксів наразі є найбільшими призовими в кар’єрі.

WSOP Online 2021 триватиме до першого серпня. У програмі серії 33 турніри.