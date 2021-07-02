Первым чемпионом WSOP Online 2021 стал американец
2 июля 2021 , 14:04Читати новину українською
Источник:pokeroff
Хосе Нобоа стал чемпионом турнира Big 500 Kick-off. Игрок с ником "Deposit" заработал 105 тысяч долларов.
Бай-ин в соревнование стоил 500 баксов. Нобоа победил поле из почти 1300 входов.
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В частности, отметим, что участие в турнире приняли такие великаны игры как Фил Хельмут и Даниэль Негреану. Американец получил 862 доллара, а канадец до призов не досидел.
В финальном хедз-апе Хосе Нобоа одолел сопротивление Кристофера Базиля. Раннер-ап заработал 65 тысяч "зеленых". Для Нобоа выигранные 105 тысяч баксов сейчас являются крупнейшими призовыми в карьере.
WSOP Online 2021 продлится до первого августа. В программе серии 33 турнира.