Первым чемпионом WSOP Online 2021 стал американец

Хосе Нобоа стал чемпионом турнира Big 500 Kick-off. Игрок с ником "Deposit" заработал 105 тысяч долларов.

Бай-ин в соревнование стоил 500 баксов. Нобоа победил поле из почти 1300 входов.

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В частности, отметим, что участие в турнире приняли такие великаны игры как Фил Хельмут и Даниэль Негреану. Американец получил 862 доллара, а канадец до призов не досидел.

В финальном хедз-апе Хосе Нобоа одолел сопротивление Кристофера Базиля. Раннер-ап заработал 65 тысяч "зеленых". Для Нобоа выигранные 105 тысяч баксов сейчас являются крупнейшими призовыми в карьере.

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