Пакує валізи: Серхіо Агуеро зібрався відвідати Світову серію покеру на Багамах

Ексгравець Манчестер Сіті та збірної Аргентини Серхіо Агуеро є палким шанувальником покеру. Влітку зірковий футболіст відвідав WSOP у Лас-Вегасі, а тепер поїде грати на Багами.

Вперше у своїй історії Світова серія покеру відбудеться на Багамах. Раніше курорт Atlantis Paradise Island був тісно пов'язаний з турнірами PCA, а тепер там проведуть повноцінний фестиваль WSOP. Браслети розіграють з 3 по 14 грудня.

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Організатори обіцяють у прямому сенсі "Світову серію в раю". У рамках WSOP Paradise відбудеться 15 браслетних турнірів із загальним гарантованим призовим фондом 50 000 000 доларів. На цьому святі покеру можна буде побачити багатьох зірок. Зокрема, свою участь підтвердив колишній форвард Манчестер Сіті та Барселони Серхіо Агуеро.

Провести зимову відпустку на Багамах можуть й інші відомі футболісти. Не стане сюрпризом поява Неймара, який успішно поєднує батьківство з футболом і покером. Попри те, що він ще чинний гравець, це ніколи не заважало йому приділяти час улюбленому хобі.

Щодо Серхіо Агуеро, то влітку аргентинець здивував покерну спільноту своїм виступом на WSOP у Лас-Вегасі. Він потрапив у призи турніру з бай-іном 50 000 доларів, а також пройшов у другий день Головної події.