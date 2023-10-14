Пакует чемоданы: Серхио Агуэро собрался посетить Мировую серию покера на Багамах

Экс-игрок Манчестер Сити и сборной Аргентины Серхио Агуэро является ярым поклонником покера. Летом звездный футболист посетил WSOP в Лас-Вегасе, а теперь отправится играть на Багамы.

Впервые в своей истории Мировая серия покера состоится на Багамах. Ранее курорт Atlantis Paradise Island был тесно связан с турнирами PCA, но теперь там проведут полноценный фестиваль WSOP. Браслеты разыграют с 3 по 14 декабря.

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Организаторы обещают в прямом смысле "Мировую серию в раю". В рамках WSOP Paradise состоится 15 браслетных турниров с общим гарантированным призовым фондом 50 000 000 долларов. На этом празднике покера можно будет увидеть многих звезд. Уже свое участие подтвердил бывший нападающий Манчестер Сити и Барселоны Серхио Агуэро.

Провести зимний отпуск на Багамах могут и другие известные футболисты. Не станет сюрпризом появление Неймара, успешно совмещающего отцовство с футболом и покером. Несмотря на то, что он еще действующий игрок, это никогда не мешало ему уделять время любимому хобби.

Что касается Агуэро, то летом аргентинец удивил покерное сообщество своим выступлением на WSOP в Лас-Вегасе. Он попал в призы в турнире с бай-ином 50 000 долларов и прошел во второй день Главного события.