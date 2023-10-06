Кубкова лихоманка: онлайн-платформа Pokerbet прийме покерну суперсерію

Впродовж майже трьох тижнів спортсмени змагатимуться в титульних турнірах Кубка України з онлайн-покеру. Крім класичного Холдему, трофеї розіграють і у Омасі та OFC.

З 17 жовтня по 5 листопада на платформі Pokerbet пройде Кубок України з онлайн-покеру Ukrainian Poker Cup. Загалом серія "завітає" до 20 обласних центрів України і у кожному визначаться по 3 чемпіона у Холдемі, Омасі та OFC.

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Усі івенти відбуватимуться у форматі прогресивного нокауту, відібратись у турніри буде змога у численних сателітах. Кубкові баталії стартуватимуть щодня ввечері о 19:00 за київським часом. На розігріві у головних подій традиційно будуть турніри Warm Up зі скромнішим бай-іном. Крім цього, найкращі гравці поборються за солідні призи у лідербордах UPC та Warm Up Турніроманій, накопичуючи залікові бали.

Крім крутих призових, переможці отримають іменні медалі та спеціальні грамоти від Всеукраїнської федерації спортивного покеру, а найуспішніших спортсменів в акції Турніроманія чекають кубки та набори ексклюзивного мерчу Pokerbet.