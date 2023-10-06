Кубковая лихорадка: онлайн-платформа Pokerbet примет покерную суперсерию

В течение почти трех недель спортсмены будут соревноваться в титульных турнирах Кубка Украины по онлайн-покеру. Кроме классического Холдема, трофеи разыграют в Омасе и OFC.

С 17 октября по 5 ноября на платформе Pokerbet пройдет Кубок Украины по онлайн-покеру Ukrainian Poker Cup. Серия "посетит" 20 областных центров Украины и в каждом определятся по 3 чемпиона в Холдеме, Омасе и OFC.

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Все ивенты будут проходить в формате прогрессивного нокаута, а отобраться в турниры будет возможность в многочисленных сателлитах. Кубковые баталии будут стартовать каждый вечер в 19:00 по киевскому времени. На разогреве у главных событий традиционно будут турниры Warm Up с более скромным бай-ином. Кроме этого, лучшие игроки сразятся за солидные призы в лидербордах UPC и Warm Up Турнироманий, накапливая зачетные баллы.

Кроме крутых призовых победители получат именные медали и специальные грамоты от Всеукраинской федерации спортивного покера, а самых успешных спортсменов в акции Турниромания ожидают кубки и наборы эксклюзивного мерча Pokerbet.