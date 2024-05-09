"Найсексуальніша жінка у світі": українська покеристка підкорює соцмережі спекотним відео

Ольга Єрмольчева впевнено рухається до статусу однієї з найяскравіших зірок сучасного покеру. При цьому українка привертає увагу не лише власними успіхами за ігровими столами.

Не так давно Ольга потрапила в епіцентр невеличкого скандалу. Українка у витонченому та досить відвертому образі з’явилася на обкладинці відомого журналу The Rounders. Як не дивно, фото викликало неабияку хвилю обурення в покерній спільноті.

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Однак, сама Єрмольчева, на щастя для неї, не звертає забагато уваги на чужі думки.

Команда Rounder запропонувала поставити мене на обкладинку. Ідея мені сподобалася, от і все. Обкладинка не повинна ображати чиїсь почуття – це просто фото, яке мені сподобалася,

– сказала Єрмольчева в недавньому інтерв’ю.

Ба більше, згодом Ольга вирішила підколоти своїх хейтерів, опублікувавши ще одне відверте фото з підписом: "Готова до нових розмов, наскільки я погана". А тепер от українка ще й поділилася коротким відео з бекстейджу тієї фотосесії, що викликало справжню бурю емоцій у коментарях. Цього разу, щоправда, здебільшого позитивних. Один з користувачів навіть охрестив українку "Найсексуальнішою жінкою у світі".

Фотосесія Ольги Єрмольчевої: дивіться відео

Повертаючись до покерної кар’єри Єрмольчевої, то вже зовсім скоро вона вирушає до Лас-Вегаса, де наприкінці травня стартує легендарна серія WSOP.

300 тисяч доларів і вибитий росіянин

Зірковий український покерист Роман Романовський отримав понад 300 тисяч євро за другу сходинку у престижному турнірі GGMillions. Дорогою до подіуму Роман ще й вибив зі змагань росіянина Кузнєцова.