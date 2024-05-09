"Самая сексуальная женщина в мире": украинская покеристка покоряет соцсети жарким видео

Ольга Ермольчева уверенно движется к статусу одной из самых ярких звезд современного покера. При этом украинка привлекает внимание не только собственными успехами за игровыми столами.

Не так давно Ольга попала в эпицентр небольшого скандала. Украинка в изящном и достаточно откровенном образе появилась на обложке известного журнала The Rounders. Как ни странно, фото вызвало большую волну возмущения в покерном сообществе.

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Однако, сама Ермольчева, к счастью для нее, не обращает много внимания на чужие мнения.

Команда Rounder предложила поставить меня на обложку. Идея мне понравилась, вот и все. Обложка не должна оскорблять чьи-то чувства – это просто фото, которое мне понравилась,

– сказала Ермольчева в недавнем интервью.

Более того, впоследствии Ольга решила подколоть своих хейтеров, опубликовав еще одно откровенное фото с подписью: "Готова к новым разговорам, насколько я плохая". А теперь вот украинка еще и поделилась коротким видео с бэкстейджа той фотосессии, что вызвало настоящую бурю эмоций в комментариях. На этот раз, правда, в основном положительных. Один из пользователей даже окрестил украинку "самой сексуальной женщиной в мире".

Фотосессия Ольги Ермольчевой: смотрите видео

Возвращаясь к покерной карьере Ермольчевой, то уже совсем скоро она отправляется в Лас-Вегас, где в конце мая стартует легендарная серия WSOP.

300 тысяч долларов и выбитый россиянин

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