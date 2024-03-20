Українська дуель у Нідерландах: кому дістався найбільший шматок від 3 мільйонів гривень

Своєрідним українським дербі у фіналі завершився черговий турнір етапу Світового покерного туру в Амстердамі. Чемпіоном змагань став Олексій Натоптаний.

Турнір у форматі баунті з бай-іном 840 євро зібрав 180 входів, а призовий фонд сягнув 83 250 євро (понад 3 мільйони гривень).

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У призовій зоні – на 12-й сходинці – турнір завершив українець Олексій Євченко, але двоє інших наших земляків пішли ще далі. Коли фінальний стіл покинув нідерландець Пол Вестбрук, сидіти один навпроти одного залишилися двоє українців – Олексій Натоптаний і Роман Юрків.

Хлопці вирішили поділити призовий фонд та продовжити боротьбу за трофей. Юрків днями вже виграв один з турнірів цієї серії, але оформити дубль поки не вдалося – цього разу чемпіоном став Натоптаний. Щоправда, трохи більші призові дісталися срібному призеру, адже на момент угоди у Романа був дещо більший стек.

Результати фінального столу WPT Prime Bounty

Олексій Натоптаний – 16 744 євро Роман Юрків – 17 322 Пол Вестбрук – 9 584 Фредді Вегель – 6 219 Натан Рео – 4 804 Йохен Герке – 3 746

Паламар зупинився за крок від престижного титулу

Відомий український покерист Володимир Паламар був дуже близьким до чемпіонського титулу престижного онлайн-турніру GGMillions. У підсумку українець все ж став другим, але заробив більш ніж солідні призові у понад 200 тисяч доларів.