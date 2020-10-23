Досвідчений регуляр розповів про свої успіхи на PokerMatch, зізнався, чому любить грати кеш, і дав поради новачкам.

У п'ятницю, 23 жовтня, в гості на стрім до Степана Соляника на каналі PokerMatch в Twitch прийде відомий кеш-регуляр PokerMatch Олександр ”nevski177“ Полюхович. Перед ефіром Саша розповів в інтерв'ю сайту PokerMatch цікаві подробиці своєї кар'єри.

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1. Сашо, коли і як відбулося твоє знайомство з PokerMatch?



- Почав грати ще у 2016 році. Залучив тоді бонус на перший депозит. Пограв трохи, потім закинув і повернувся за півтора року. Навіть завдяки сателітові відібрався на серію PokerMatch UA Millions та зіграв у живому турнірі, щоправда, вилетів о третій ночі. Потім була ще перерва у грі, більше часу присвятив покерному навчанню, і ось уже останні 2.5 роки граю постійно.



2. Чому все ж таки більшу увагу приділяєш кеш-столам, а не турнірам?



- У кеші більше свободи. Ти сам собі регулюєш графік, можеш будь-якої миті закінчити сесію. Та й не дуже складається в турнірах. Щоправда, один кубок є, два роки тому виграв турнір серії Турбо PONT. Ще великий плюс кешу, що постійно є шанс поборотися за призові в акціях. Наприклад, у ”Двох лимонах“ в першому лідерборді вдалося отримати частину призових. Міг би й вище піднятися, та відволікся. День народження святкував нещодавно, 25 років виповнилось (посміхається).



3. О, вітаю! Розкажи, ти граєш тільки Холдем?



- Так. З Омахою якось не склалося. Граю в основному буст-столи з Холдему, робочі ліміти 2.5/5 гривень. В середньому по шість столів одночасно, по 7-8 годин сесії. Скільки ”плюсував“ за день? Ну, десь під 10,000 гривень бувало. А ще кілька разів пощастило потрапити в роздачі з бед-біт-джекпотом (найкрупніший був у січні 2020 року, понад 156,000 гривень призових - Авт.)



4. У чому плюси PokerMatch порівняно з іншими румами?



- Ну, по-перше, це акції, в яких ти щомісяця можеш заробляти додатково, поле теж приємне. Ну й рейкбек. У мене 9-й віп-рівень, а це 40% рейкбеку. Солідно!



5. А чим любиш займатися у вільний від покеру час?



- Люблю гуляти Києвом. Я сам із Рівненської області, але вже кілька років живу в столиці. Люблю зустрічатися з друзями, можу поспівати в караоке. Дівчина? У

даний час вільний (посміхається).



6. Незабаром у тебе буде стрім зі Стьопою Соляником. Чи був такий досвід раніше?



- Ні, досі не доводилося. Але я підготуюся. Думаю, це буде цікаво для глядачів. До речі, знаю, що багато хто вважає, ніби nevski177 - це бот. Приходьте на стрім та переконайтеся, що це не так!



7. А що ти порадив би початківцям?



- Для гри на мікролімітах вам вистачить і базових знань про покер. Але якщо хочете рости, потрібно працювати. Я б навіть сказав, що займатися більше своєю психологією. Боротися з тильтом, не сідати за стіл, коли не готовий фізично або в поганому настрої. І не поспішайте підніматись по лімітах. Не намагайтеся нікому нічого доводити — на все свій час!

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко