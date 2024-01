Мінімум мільйон доларів щомісяця: хто з покеристів заробив найбільше у 2023 році

Для визначення найкращих у покері достатньо одного критерію – зароблених призових. Торік на вершину турнірного покеру зійшли найкращі – гравці, які довгий час працювали над своїми навичками.

Новий покерний сезон тільки починається. Деякі гравці ще відпочивають, інші навпаки старанно працюють за покерними столами. Наприклад, Даніель Негреану вже встиг виграти свій перший титул у новому році. Проте минулий рік для канадця перетворився на суцільний жах. Порахувавши свої збитки від покеру, виявилося, що у 2023-му Негреану програв понад 2 000 000 доларів. Ми ж склали рейтинг із тих гравців, хто заробив найбільше.

Читайте також Кошмарить покерну еліту: колишній продавець вдруге поспіль виграв турнір за 10 300 доларів

Головним тріумфатором 2023 року став Айзек Хекстон. Американський покерист примудрився виграти 16 961 907 доларів призових у живих турнірах. Завдяки цьому Хекстон піднявся на 8 місце у списку All Time Money List.

На другому місці опинився колишній легкоатлет Кріс Брюер. Протягом року він виграв 14 350 029 доларів призових, оновивши власний бест-кеш на серії WSOP у Лас-Вегасі. За перемогу в турнірі Світової серії покеру з бай-іном 250 000 доларів американець отримав 5 293 556 доларів.

Кріс Брюер / seminolehardrockpokeropen.com

Третє місце у рейтингу найприбутковіших гравців минулого року посів Джейсон Кун. Головним досягненням американця стали перемоги на Triton Series, де він забрав одразу 6 титулів. Загальна сума призових Джейсона Куна у 2023 році склала 13 374 382 долари.

На четвертому місці з призовими 13 047 709 доларів розташувався Ден Сміт. Найкращим результатом американця стала перемога у турнірі за 200 000 доларів на серії Triton у Монте-Карло, за яку він отримав 3 870 000 доларів.

Микита Бодяковський / Фото PokerNews

Закриває п'ятірку найприбутковіших гравців року покерист із Білорусі Микита Бодяковський. Загалом у 2023-му він виграв 12 555 596 доларів, більшу частину з яких наприкінці року в турнірі Big One for One Drop з бай-іном 1 000 000 доларів. Також відзначимо, що протягом усього року білорус неодноразово висловлював свою позицію та підтримував Україну.