Минимум миллион долларов каждый месяц: кто из покеристов заработал больше всего в 2023 году

Для определения лучших в покере достаточно одного критерия – заработанных призовых. В прошлом году на вершине турнирного покера оказались лучшие из лучших – игроки, долгое время работавшие над своими навыками.

Новый покерный сезон только начинается. Некоторые игроки еще отдыхают, другие наоборот усердно трудятся за покерным столом. Например, Даниэль Негреану уже успел выиграть свой первый титул в новом году. Однако прошлый год для канадца превратился в настоящий кошмар. Посчитав свои убытки от покера, оказалось, что в 2023 году Негреану проиграл более 2 000 000 долларов. Мы же предлагаем рейтинг топ-5 игроков, заработавших больше всего

Читайте также Кошмарит покерную элиту: бывший продавец выиграл турнир за 10 300 долларов

Главным триумфатором 2023 года стал Айзек Хэкстон. Американский покерист в живых турнирах умудрился выиграть 16 961 907 долларов призовых. Благодаря этому Хэкстон поднялся на 8 место в списке All Time Money List.

На втором месте оказался бывший легкоатлет Крис Брюэр. За год он выиграл 14 350 029 долларов призовых в живых турнирах, обновив свой бест-кэш на серии WSOP в Лас-Вегасе. За победу в турнире Мировой серии покера с бай-ином 250 000 долларов американец получил 5 293 556 долларов..

Крис Брюэр / seminolehardrockpokeropen.com

Третье место в рейтинге самых прибыльных игроков прошлого года досталось Джейсону Куну. Главным достижением стали победы на Triton Series, где американец забрал сразу 6 титулов. Общая сумма призовых за 2023 год для Джейсона Куна составила 13 374 382 доллара.

На четвёртом месте с выигрышем в 13 047 709 долларов находится Дэн Смит. Лучшим результатом для него стала победа в турнире за 200 000 долларов на серии Triton в Монте-Карло, за которую он получил 3 870 000 долларов.

Никита Бодяковский / Фото PokerNews

Замыкает пятёрку самых прибыльных игроков года покерист из Беларуси Никита Бодяковский. Суммарно в 2023-м он выиграл 12 555 596 долларов, большую часть из которых получил в конце года в турнире Big One for One Drop с бай-ином 1 000 000 долларов. Также отметим, что в течение всего года белорус неоднократно высказывал свою позицию и поддерживал Украину.