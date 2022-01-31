Минуло лише 2 тижні з часу встановлення нового покерного рекорду. Найбільший банк в історії онлайн-гри зафіксували у крипторумі Coin Poker за участю його власника Тоні Джі.

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Герої ще одного велетенського поту влаштували розбірки на лімітах 500/1000/2000 доларів. Відомі хайролери Микита Бодяковський, Віктор Маліновський та Маріус Гірс не могли пропустити гру, куди із чималим стеком заскочив гравець із ніком "BIEDERMEIR". Агресивний австрієць виправдав очікування поважних опонентів, граючи максимально авантюрно.

"BIEDERMEIR" не гребував тицяти кнопку "страдл" ледь не в кожній роздачі. В одному із розіграшів австрієць відправив у банк 32 тисячі доларів ще до того, як отримав стартову руку. Барак Вісборд перекрутив суперника на префлопі на 77К, а Віктор Маліновський розвинув екшн, відправивши на середину столу усі свої 329 тисяч доларів.



Роздача, в якій розіграли майже 1,5 мільйона доларів / фото YouTube

Зрештою, ще до появи трьох перших карт на дошці усі троє пішли в ол-ін, претендуючи на 1 447 347 доларів. Віктор Маліновський тут виявився найбільш удачливим, зібравши фул-хаус із A-9. Білорус забрав основний банк, який склав майже мільйон зелених. Бараку Вісборду із кишеньковими Q-Q дістався сайд-пот. А от "BIEDERMEIR", який ризикнув 555 тисячами баксів із 6-6, залишився із нічим. Через деякий час стіл без головного спонсора розформувався.