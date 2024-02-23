Нестримні українці в онлайні: Новак виграв турнір, Держипільський збагатився на 25 тисяч доларів

Українські професійні покеристи не перестають давати приводи розповідати про себе. Зіркові Андрій Держипільський та його тезко Новак добилися чергових помітних успіхів.

Андрій Держипільський на початку 2024 року все міцніше закріплює за собою неофіційне звання найкращого українського онлайн-покериста. Чого варті лише три фінальні столи регулярного мільйонника на GG Poker.

До теми Держипільський зупинився за крок від перемоги в одному з найдорожчих онлайн-турнірів

Цього ж разу Андрій виблиснув у турнірі Sunday High Rollers Main Event з бай-іном 1 050 доларів. Змагання зібрали аж 420 входів, сформувавши призовий фонд у 420 тисяч баксів. Держипільський зумів фінішувати на п’ятій сходинці, за що отримав 25 112 доларів призових. Перемога, а з нею майже 80 тисяч "зелених" дісталася фінському гравцю з ніком BAAABUUSKIIII.

Інший українець Андрій Новак став переможцем турніру Sunday Saver HR (Hyper) за півтори тисячі доларів. У змаганнях, щоправда, взяли участь усього 32 покеристи, тож заробив Новак "лише" 13 192 долари.

Спростовувати приказку "Як корабель назвеш, так він і попливе" взявся український гравець з ніком Loh777. Він дістався до фінальних столів одразу двох турнірів з бай-інами 215 доларів. У змаганні Sunday Last Call він фінішував п’ятим та виграв майже 3 тисячі доларів. А в турнірі Bounty Hunters Big Game став третім, заробивши 6 тисяч.

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