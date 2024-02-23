Неудержимые украинцы в онлайне: Новак выиграл турнир, Держипильский обогатился на 25 тысяч долларов

Украинские профессиональные покеристы не перестают давать поводы рассказывать о себе. Звездные Андрей Держипильский и его тезка Новак добились очередных заметных успехов.

Андрей Держипильский в начале 2024 года все прочнее закрепляет за собой неофициальное звание лучшего украинского онлайн-покериста. Чего стоят только три финальных стола регулярного миллионника на GG Poker.

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На этот раз Андрей блеснул в турнире Sunday High Rollers Main Event с бай-ином 1 050 долларов. Соревнования собрали аж 420 входов, сформировав призовой фонд в 420 тысяч баксов. Держипильский сумел финишировать на пятой строчке, за что получил 25 112 долларов призовых. Победа, а с ней почти 80 тысяч "зеленых" досталась финскому игроку с ником BAAABUUSKIIII.

Другой украинец Андрей Новак стал победителем турнира Sunday Saver HR (Hyper) за полторы тысячи долларов. В соревнованиях, правда, приняли участие всего 32 покериста, поэтому заработал Новак "только" 13 192 доллара.

Опровергать поговорку "Как корабль назовешь, так он и поплывет" взялся украинский игрок с ником Loh777. Он добрался до финальных столов сразу двух турниров с бай-инами 215 долларов. В соревновании Sunday Last Call он финишировал пятым и выиграл почти 3 тысячи долларов. А в турнире Bounty Hunters Big Game стал третьим, заработав 6 тысяч.

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