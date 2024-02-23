Андрій Держипільський на початку 2024 року все міцніше закріплює за собою неофіційне звання найкращого українського онлайн-покериста. Чого варті лише три фінальні столи регулярного мільйонника на GG Poker.

До теми Держипільський зупинився за крок від перемоги в одному з найдорожчих онлайн-турнірів

Цього ж разу Андрій виблиснув у турнірі Sunday High Rollers Main Event з бай-іном 1 050 доларів. Змагання зібрали аж 420 входів, сформувавши призовий фонд у 420 тисяч баксів. Держипільський зумів фінішувати на п’ятій сходинці, за що отримав 25 112 доларів призових. Перемога, а з нею майже 80 тисяч "зелених" дісталася фінському гравцю з ніком BAAABUUSKIIII.

Інший українець Андрій Новак став переможцем турніру Sunday Saver HR (Hyper) за півтори тисячі доларів. У змаганнях, щоправда, взяли участь усього 32 покеристи, тож заробив Новак "лише" 13 192 долари.

Спростовувати приказку "Як корабель назвеш, так він і попливе" взявся український гравець з ніком Loh777. Він дістався до фінальних столів одразу двох турнірів з бай-інами 215 доларів. У змаганні Sunday Last Call він фінішував п’ятим та виграв майже 3 тисячі доларів. А в турнірі Bounty Hunters Big Game став третім, заробивши 6 тисяч.

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