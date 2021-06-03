Під час одного із виїздів Вайзману доручили наглядати за фішками для гри у покер, утім, 20-річний хлопець безвідповідально поставився до своєї місії. Баскетболіст десь забув покерний набір і справедливо отримав на горіхи. Адже старожили "Воїнів" не уявляють свого відпочинку без покерних баталій, тож залишились без невід’ємного атрибуту для виїзних матчів.

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На щастя для Джеймса Вайзмана, хлопець відбувся легким переляком. Старші партнери лише добряче потравили роззяву і застерегли, аби більше без таких вибриків. У Вайзмана є дієвий спосіб реабілітуватись – окрім покупки нової покерної амуніції, Джеймсу не завадить розділити із партнерами їх захоплення. Щоправда, із останнім хлопцю доведеться зачекати до початку квітня наступного року, коли йому виповниться 21.