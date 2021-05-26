Паркер є відомим прихильником покеру. Він спробує втілити власну мрію в життя: до чотирьох чемпіонських перснів НБА додати браслет WSOP.

Читайте також: В Харкові відбудеться чемпіонат України зі спортивного покеру

На початку 2020 року Тоні став чемпіоном благодійного турніру. Тоді баскетболіст обіграв поле з 200 учасників і забрав головний приз — квиток на Main Event WSOP. Це буде дебют француза на такому великому змаганні.

Символічно, що на Головну подію Паркер кваліфікувався в Сан-Антоніо — місті, де він сформувався, як зірка баскетболу. Разом з тамтешньою командою Тоні чотири рази вигравав НБА.

Також в колекції Паркера є успіхи і зі збірною Франції. В 2013 році він був допоміг своїй національній команді виграти Євробаскет. Тоні тоді визнали MVP турніру.