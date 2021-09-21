Ніклас Астедт наближається до позначки в 500 виграних турнірів за кар'єру

Один із топових МТТ-шників планети, шведський покерний про Ніклас Астедт виграв чверть мільйона доларів у турнірі з Омахи. В онлайні його знають під ніком "Lena900".

Нікласа Астедта по праву можна вважати одним із найуспішніших онлайн-гравців у всьому світі. Рік тому кількість його перших місць в різних турнірах перевищила позначку 320, а загальний прибуток становив понад 20 мільйонів доларів.

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"Lena900" не збирається зупинятися. Шведу підкорився черговий турнір із Омахи з бай-іном 2100 доларів. Цікаво, що Ніклас вже перемагав в аналогічній щотижневій події тричі за кар'єру. Але робив це в турнірах з Холдему.

Турнір із Омахи з гарантією мільйон доларів привернув увагу 734 гравців. Учасники підвищили призовий фонд, а додатковий екшн за столами гарантував формат PKO. У результаті покерного "полювання" швед заробив 162 тисячі доларів, що більше, ніж всі гравці в топ-20 загалом.

Успішний виступ на турнірі приніс Нікласу Астедту чергову перемогу в кар'єрі та 253 744 доларів призових.