Оформивши ITM, Гліб Тремзін буквально виживав в очікуванні пей-джампів. Зрештою, мав непоганий шанс на подвоєння, але у виставленні з A-3 не вистояв проти K-9 ще одного росіянина Артура Мартіросяна. За виліт на 38 місці Тремзін отримав 36 688 доларів.

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Мартіросяну судилось завершити турнір на 11 місці – 93 622 доларів призових. А от учасники фіналки гарантували собі уже шестизначні виплати. Серед головних претендентів на перстень WSOP і майже 1,2 мільйона доларів – Анатолій Філатов.

Відомий регуляр і стрімер із Росії вийшов у топ-9 із третім стеком – 87.8 ВВ. Не далеко втекли його головні суперники. У німця Крістіана Рудольфа – 88.6 великих блайндів, у чип-лідера канадця Марка Радожі – 89.4 ВВ. Фінальний стіл Super MILLIONS Main Event стартує у вівторок ввечері.