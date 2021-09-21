Никлас Астедт приближается к отметке в 500 выигранных турниров за карьеру

Один из топовых МТТ-шников планеты, шведский покерный про Никлас Астедт выиграл четверть миллиона долларов в турнире по Омахе. В онлайне его знают под ником "Lena900".

Никласа Астедта по праву можно считать одним из самых успешных онлайн-игроков во всем мире. Год назад количество его первых мест в различных турнирах превысило отметку 320, а общий заработок составлял более 20 миллионов долларов.

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"Lena900", похоже, не собирается останавливаться. Шведу покорился очередной турнир по Омахе с бай-ином 2100 долларов. Интересно, что Никлас уже побеждал в аналогичном еженедельном событии трижды за карьеру. Но делал это в турнирах по Холдему.

Турнир по Омахе с гарантией миллион долларов привлек внимание 734 игроков. Участники с лихвой перебили призовой фонд, а дополнительный экшн за столами гарантировал формат PKO. В результате покерной "охоты" швед заработал 162 тысячи долларов, что больше, чем все игроки в топ-20 вместе взятые.

Успешное выступление на турнире принесло Никласу Астедту очередную победу в карьере и 253 744 долларов призовых.