Безумовно, головною подією в покерному календарі є Світова серія покеру, яка у 2023 році в Лас-Вегасі відбулась з неймовірним розмахом. Головна подія, скажімо, відправила у лету одразу три рекорди.

WSOP Main Event 2023 зібрав найбільшу кількість учасників в історії цього турніру – 10 043 та, відповідно, найбільший призовий фонд – 93 399 900 доларів. Звісно, не обійшлось і без персонального рекорду – чемпіон Даніель Вейнман поклав до кишені 12 100 000 доларів призових, а це найбільша винагорода для чемпіона світу з покеру.



Даніель Вейнман / Фото PokerNews

Організатори Світового покерного туру WPT намагаються не відставати від опонентів із WSOP і у 2023 році провели турнір, який забезпечив рекордний в історії гарантований призовий фонд у 40 000 000 доларів. За головний приз боролись й українці, власне у зоні ITM їх фінішувало троє. А от найбільший приз у 5 282 954 баксів забрав американець Деніель Сепіол.



Деніель Сепіол / Фото PokerNews

Вирували пристрасті за покерними столами й у Європі. Головна подія WSOP Europe в чеському Розвадові зібрала безпрецедентні 817 учасників, а переможець, колишній баскетболіст Макс Нойґебауер, отримав 1 500 000 доларів за свій покерний скіл.



Макс Нойґебауер / Фото PokerNews

Не сиділи без діла впродовж року й спортсмени із найтовстішими гаманцями. Після п’ятирічної паузи в календар повернувся знаменитий турнір Big One for One Drop з бай-іном 1 000 000 доларів. Великий камбек найбільше запам’ятався Микиті Бодяковському, який оформив свій бест-кеш в кар’єрі – 7 114 500 доларів призових. Добре запам’ятають 2023-й і українські покеристи, які здобули чимало гучних перемог і заробили мільйони доларів призових.